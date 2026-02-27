Memić: Štrpci jedna je od najtragičnijih rana novije istorije

Memić: Štrpci jedna je od najtragičnijih rana novije istorije

Povodom godišnjice zločina u Štrpcima, ministar turizma i omladine u Vladi Srbije Husein Memić poručio je da je sećanje na ovaj tragični događaj moralna obaveza prema žrtvama, ali i odgovornost prema društvu u celini. „Stanica u Štrpcima jedna je od najtragičnijih rana novije istorije.

Tog 27. februara 1993. godine iz voza je oteto 20 nedužnih Bošnjaka, koji su potom ubijeni samo zbog svog imena i prezimena. Njihova imena i danas opominju da zločin počinje mržnjom, dehumanizacijom i ćutanjem“, naveo je Memić. On je istakao da kultura pamćenja mora biti temelj zajednice koja teži očuvanju mira i izgradnji zajedničke budućnosti. „Sjećanje na zločin u Štrpcima moralna je obaveza prema žrtvama, ali i odgovornost prema društvu u celini. Kultura
