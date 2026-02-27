UKRAJINSKA KRIZA Putin i Lukašenko odgovaraju na "nove pretnje Zapada"; Zelenski objavio gde će i kada biti nova runda pregovora

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1465. dan. Sledeći mirovni pregovori biće najverovatnije održani u Abu Dabiju početkom marta, najavljuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija i Belorusija poručuju da će zajednički odgovoriti na "nove pretnje Zapada".

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov potvrdio je da je delegacija Ukrajine održala još jednu rundu pregovora sa Sjedinjenim Državama u Ženevi i najavio uskoro i sledeću. S američkom delegacijom je u Ženevi razgovarao i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev, ali nije želeo da komentariše pregovore. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski kaže da će sledeći mirovni pregovori biti održani najverovatnije u Abu Dabiju početkom