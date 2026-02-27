Szijjarto: Kad MOL preuzme NIS, Mađarska, Slovačka i Srbija bit će otpornije na ukrajinske ucjene

SEEbiz pre 43 minuta
Szijjarto: Kad MOL preuzme NIS, Mađarska, Slovačka i Srbija bit će otpornije na ukrajinske ucjene

BEOGRAD - Srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović i mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto danas su u Beogradu razgovarali o međudržavnom sporazumu, prvenstveno, kako je rekla, o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS).

"Razgovori u nekim segmentima bili su teški, složeni jer svaka strana želi zaštititi svoj interes", rekla je novinarima Đedović Handanović. Podsjetila je da pregovore o prodaji NIS-a mađarskom MOL-u nadzire Odjel za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva financija. Rekla je da su razgovarali i o radu NIS-ove rafinerije u Pančevu, Petrokemije i Termoelektrane TE-TO Pančevo te da će se razgovori nastaviti kako bi se postigao kompromis. Dodala je da
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Evo koliko će koštati karta od Beograda do Budimpešte: Do mađarske prestonice stizaćemo za 2 i po sata, otkriveno i da li će…

Evo koliko će koštati karta od Beograda do Budimpešte: Do mađarske prestonice stizaćemo za 2 i po sata, otkriveno i da li će granične kontrole uticati na brzinu

Kurir pre 2 sata
Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine; Sijarto; Rusi i MOL se usaglasili

Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine; Sijarto; Rusi i MOL se usaglasili

RTV pre 3 sata
Krenuli teretni vozovi od Beograda do Budimpešta, putnički od kraja marta

Krenuli teretni vozovi od Beograda do Budimpešta, putnički od kraja marta

Slobodna Evropa pre 4 sati
Ruski vlasnik i MOL su se usaglasili oko NIS-a, Srbija i Mađarska rešavaju Petrohemiju

Ruski vlasnik i MOL su se usaglasili oko NIS-a, Srbija i Mađarska rešavaju Petrohemiju

Bloomberg Adria pre 3 sata
Sijarto u Beogradu: Potpisani važni dokumenti strateške saradnje dve zemlje

Sijarto u Beogradu: Potpisani važni dokumenti strateške saradnje dve zemlje

B92 pre 3 sata
"Ukrajinci nas ucenjuju" Nastavlja se svađa oko naftovoda Družba, teške optužbe Mađarske, Kijev besno odgovara: To je čista…

"Ukrajinci nas ucenjuju" Nastavlja se svađa oko naftovoda Družba, teške optužbe Mađarske, Kijev besno odgovara: To je čista laž!

Blic pre 4 sati
Sijarto: NIS spreman da pošalje dizel u Mađarsku ako bude bilo potrebno, MOL i Rusi se usaglasili o preuzimanju

Sijarto: NIS spreman da pošalje dizel u Mađarsku ako bude bilo potrebno, MOL i Rusi se usaglasili o preuzimanju

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoSlovačkaMađarskaMOL

Politika, najnovije vesti »

Zastupnica Glasa mladih opštine Kula: Suočeni smo sa opstrukcijama, tužilaštvo da reaguje

Zastupnica Glasa mladih opštine Kula: Suočeni smo sa opstrukcijama, tužilaštvo da reaguje

Danas pre 4 minuta
Tišina pred buru 15. marta: Kurti jednim potezom hoće da preseče veze Srba sa Beogradom, Sorensen napustio region bez reči

Tišina pred buru 15. marta: Kurti jednim potezom hoće da preseče veze Srba sa Beogradom, Sorensen napustio region bez reči

Blic pre 1 sat
Crna Gora na nogama: Nakon opsadnog stanja u Podgorici, pretres imovine brata Mila Đukanovića i u Nikšiću

Crna Gora na nogama: Nakon opsadnog stanja u Podgorici, pretres imovine brata Mila Đukanovića i u Nikšiću

Blic pre 1 sat
Zašto svi putevi ministara i javnih funkcionera vode u opštine u kojima su raspisani izbori za 29. mart?

Zašto svi putevi ministara i javnih funkcionera vode u opštine u kojima su raspisani izbori za 29. mart?

Danas pre 1 sat
Proglašena studentska lista Mladi Kula, treća na izbornom listiću

Proglašena studentska lista Mladi Kula, treća na izbornom listiću

Danas pre 1 sat