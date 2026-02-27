Szijjarto: Kad MOL preuzme NIS, Mađarska, Slovačka i Srbija bit će otpornije na ukrajinske ucjene

BEOGRAD - Srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović i mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto danas su u Beogradu razgovarali o međudržavnom sporazumu, prvenstveno, kako je rekla, o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS).

"Razgovori u nekim segmentima bili su teški, složeni jer svaka strana želi zaštititi svoj interes", rekla je novinarima Đedović Handanović. Podsjetila je da pregovore o prodaji NIS-a mađarskom MOL-u nadzire Odjel za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva financija. Rekla je da su razgovarali i o radu NIS-ove rafinerije u Pančevu, Petrokemije i Termoelektrane TE-TO Pančevo te da će se razgovori nastaviti kako bi se postigao kompromis. Dodala je da