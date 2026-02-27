Bil Klinton o umešanosti u aferu Epstin: Nisam video ni uradio ništa pogrešno

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Bil Klinton (Bill Clinton) rekao je poslanicima Kongresa, pred kojima svedoči zbog navodne umešanosti u aferu seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epsetin), da „nije video ni uradio ništa pogrešno“ u vezi sa tom aferom.

On je nadzornom odboru Predstavničkog doma u mestu Čapakva u saveznoj državi Njujork rekao da zna šta je video i uradio, a još važnije da zna šta nije video ni uradio, prenosi Gardijan (Guardian). „Prvo, nisam imao pojma o zločinima koje je Epstin počinio. Bez obzira koliko fotografija mi pokažete, imam dve stvari koje su na kraju krajeva važnije od vašeg tumačenja tih 20 godina starih fotografija“, tvrdi Klinton, imajući u vidu da se, u fajlovima koje o slučaju