Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Serbian News Media pre 3 sata
Nekoliko minuta posle ponoći krenuo je prvi teretni voz kompanije „MAV Rejlturs“ na novoj pruzi Budimpešta – Beograd, potvrdio je u objavi na svom Fejsbuk profilu Žolt Heđi, generalni direktor mađarskih želežnica (MAV grupa). „Svakodnevnim teretnim saobraćajem testiramo obnovljenu prugu broj 150 u realnim uslovima, pre nego što se putnički saobraćaj vrati na nju“, napisao je Žolt Heđi, preneo je RTS. Naveo je da su sva merenja i testovi pokazali da pruga ispunjava
