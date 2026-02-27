MUP: Uhapšen direktor škole u Trgovištu jer je zaposlio ženu sa falsifikovanom diplomom

Serbian News Media pre 43 minuta
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je uhapšen direktor jedne osnovne škole u Trgovištu, Z.Z. (50), zbog sumnje da je zaposlio ženu sa falsifikovanom diplomom o stečenom zvanju magistra.

Policija sumnja da je Z.Z, na koga je uticao M.N. (36) koristeći svoj društveni položaj i uticaj, zasnovao radni odnos sa S.M. (35), znajući da je ona na konkursu za radno mesto u toj školi priložila falsifikovanu diplomu. Pored Z.Z, koji se sumnjiči da je zloupotrebio položaj, uhapšeni su i M.N. zbog sumnje na trgovinu uticajem i S.M. zbog sumnje za falsifikovanje isprave. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti
