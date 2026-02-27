Vučić: „Centri na prostoru Ekspo kompleksa u u Astani dragocena lekcija za Srbiju“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, na kraju posete Kazahstanu, posetio dva centra u Astani nastala na prostoru nekadašnjeg kompleksa Svetske izložbe „Ekspo 2017“, i ocenio da su oni „dragocena lekcija“ za Srbiju, koja se priprema za međunarodnu specijalizovanu izložbu „Ekspo 2027“.

Vučić je na Instagramu napisao da je posetio Međunarodni finansijski centar i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju u Astani, „koji danas predstavljaju primer kako se vizija i strateško planiranje pretvaraju u dugoročnu razvojnu snagu jedne države“. „Ovo je dragocena lekcija za strategiju ‘dan posle Ekspa’. Naš cilj nije samo uspešna organizacija izložbe, već izgradnja funkcionalne infrastrukture, snažnih institucija i inovacionog ekosistema koji će u