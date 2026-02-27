Desetkovana Srbija okrenula -15, pa u drami izgubila od Turske - Biberović nadjačao Markovića

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Desetkovana Srbija okrenula -15, pa u drami izgubila od Turske - Biberović nadjačao Markovića

Košarkaši Srbije poraženi su u Beogradu od Turske rezutatom 82:78, u utakmici trećeg kola grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbi sada imaju skor 2-1, Turci su na 3-0, u ponedeljak se ove ekipe ponovo sastaju u Istanbulu, a problem na naš tim je što će se bodovi preneti u sledeću grupu, u koju će sigurno doći Litvanci i Italijani, a za jednog od ova četiri evropska giganta neće biti mesta na Mundobasketu. Srbija je igrala koliko je mogla u više nego desetkovanoj postavi, Turci su doveli sve najbolje što imaju, osim NBA igrača Šenguna i Bone, te povređenog Sipahija, pa su slavili na
