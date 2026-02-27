Kecmanović u polufinalu Akapulka, Koboli poslednja prepreka pred četvrto finale u karijeri

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale turnira u Akapulku, pošto je noćas u četvrtfinalu pobedio 63. igrača sveta Francuza Teransa Atmana posle dva seta, 6:3, 6:3 u meču koji je trajao trajao sat i 31 minut. Kecmanović, 84. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis francuskom teniseru, dok je Atman osvojio jedan brejk. Kecmanović će u polufinalu igrati protiv 20. tenisera sveta Italijana Flavija Kobolija.