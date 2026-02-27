Direktni sukobi između Pakistana i Avganistana ne slute ništa dobro, Rusija očekuje da će sukob biti uskoro prekinut, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da se pripremaju kontakti predsednika Rusije Vladimira Putina i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa.

Podsetimo, u četvrtak uveče Avganistan je pokrenuo vojnu operaciju protiv pakistanske vojske duž linije Durand - granicom između dve zemlje koju Kabul ne priznaje, kao odgovor na pakistansko bombardovanje avganistanske teritorije. Eskalacija na avganistansko-pakistanskoj granici posledica je kolonijalne politike Engleske, smatra Savet bezbednosti Rusije. U saopštenju se strane pozivaju da dve strane što hitnije razreše sporna pitanja političko-diplomatskim