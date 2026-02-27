Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta najkasnije od 27. marta

Mađarska i srpska železnica su se prihvatile da će najkasnije 27. marta pokrenuti putnički saobraćaj između dve države na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, izjavio je danas ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

On je u Beogradu, nakon svečanog potpisivanja četiri dokumenta o saradnji dve zemlje, odgovarajući na novinarsko pitanje kako će se odvijati granične kontrole, posebno zbog primene sistema EES, rekao da će biti svedene na minimum i organizovane tako da ne utiču mnogo na brzinu prevoza. On se prisetio svog iskustva iz detinjstva koje je proveo u mađarskom gradu Đeru, kada su kontrole funkcionisale na sličan način. "Mislim da će predsednici ministarstva