Evo koliko novca je Zvezda zaradila uprkos porazu i eliminaciji od Lila

Kraj epizode i za poslednji srpski klub u Evropi nije bio tako izvestan tokom ove nedelje nakon prvih utakmica plej-ofa Lige Evrope, ali je Lil mislio drugačije i na stadionu "Rajko Mitić" uspeo je da savlada Crvenu zvezdu 2:0 posle produžetaka i tako neutrališe rezultat iz Francuske i slavlje srpskog kluba 1:0.

Slaba predstava crveno-belih u prvom poluvremenu odrazila se na rezultat, pošto je Olivije Žiru pogodio u četvrtom minutu, a u nastavku meča nije bilo promena, pa je u produžetku Nejtan Ngoj bio naredni strelac 95 minuta kasnije. Generalno duel u kome se nije previše umiralo u lepoti igre ovog puta je za Zvezdu bio koban. Crveno-beli su se poprilično emotivno ispraznili prošle nedelje, ali i tokom vikenda u 178. večitom derbiju, pa će do kraja kampanje biti