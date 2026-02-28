Tramp pre napada znao šta ga čeka: "Rizik je ogroman"

B92 pre 1 sat
Tramp pre napada znao šta ga čeka: "Rizik je ogroman"

Američkom predsedniku Donaldu Trampu uoči napada na Iran predstavljene su procene koje su operaciju opisale kao potez visokog rizika.

Brifinzi su uključivali otvorena upozorenja o mogućim velikim američkim žrtvama, ali i priliku za strateški preokret na Bliskom istoku u korist Sjedinjenih Država, otkrio je američki zvaničnik za Reuters. Pokretanjem operacije koju je Pentagon nazvao "Epski bes", Bliski istok je gurnut u novi i nepredvidiv sukob. Američka i izraelska vojska napale su ciljeve širom Irana, što je izazvalo iranske osvetničke udare na Izrael i susedne arapske zalivske zemlje.
