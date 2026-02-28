BBC vesti na srpskom

Izrael i SAD napali Iran, Teheran uzvratio udarima na američke baze u regionu

Tramp potvrdio da je u toku "velika vojna operacija", Teheran projektilima ciljao američke baze na Bliskom istoku.

BBC News pre 30 minuta
Spasilačke ekipe na mestu napada u Teheranu
Reuters
Spasilačke ekipe na mestu napada u Teheranu

Izrael i SAD su rano jutros napali Iran.

Američki predsednik Tramp je potvrdio da je „velika vojna operacija u toku“.

Vašington je u prethodom periodu pojačavao pritisak na Teheran kako bi pristao na novi sporazum o svom nuklearnom programu.

Tramp je u petak izjavio da je „nezadovoljan" pregovaračkom pozicijom Irana tokom nuklearnih razgovora.

U televizijskom obraćanju, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da je gotovo izvesno da je iranski vrhovni lider Ali Hamnei ubijen.

Satelitski snimci pokazuju da je njegova kuća uništena.

Izrael Kac, izraelski ministar odbrane, nazvao je ove napade „preventivnim" kako bi se otklonila iranska pretnja.

Izrael tvrdi da su iranske snage uzvratile, ispalivši projektile.

Vazdušne snage Izraela dobile su zadatak da presretnu iranske raktete.

Agencija Asošiejted pres javlja da su izraelske rakete eksplodirale jutros u Teheranu u blizini kancelarije iranskog verskog vođe ajatolaha Hameneija.

Stanovnici Teherana svedočili su napadu tvrdeći da su čuli snažne eksplozije u centru grada i da su zatim videli dim.

Državni mediji u Iranu izveštavaju da je napadnuto pet gradova u ovoj državi.

Međunarodnim novinskim organizacijama često se odbijaju vize za Iran, što ozbiljno ograničava njihovu mogućnost da prikupljaju informacije o tome šta se dešava unutar zemlje.

mapa Irana
BBC
Dim iznad zgrada
Reuters
Eksplozije su se čule rano jutros u Teheranu

Oko 9:30 po teheranskom vremenu začule su se eksplozije širom iranske prestonice.

Na slikama do kojih je došao BBC vidi se dim iznad trga Džomhuri i trga Hasan Abad.

Eksplozije su se čule i u drugim iranskim gradovima: Isfahanu, Karadž, Kermanšah i Komu.

Za sada nema informacija o žrtvama i načinjenoj šteti, ali jedan lokalni zvaničnik je izjavio na državnoj iranskoj televiziji da je pogođena ženska škola u okrugu Minab i da 85 ljudi poginulo.

BBC nije mogao da potvrdi ove informacije.

Navodno su gađane i kuća vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija, kao i predsednička rezidencija.

Abas Arakči, ministar spoljnih poslova Irana, nazvao je ove napade „neizazvanim u potpunosti, nelegalnim i nelegitimnim."

Takođe je izjavio da će Iran „koristiti sve odbrambene i vojne kapacitete u legitmnoj samoodbrani".

U telefonskim razgovorima sa kolegama iz obližnjih zemalja, podsetio ih je na „odgovornost da spreče zloupotrebu njihovih kapaciteta i teritorija, koju sprovode Izrael i SAD".

Vazdušni prostor iznad Irana je zatvoren od početka napada, javlja Tasnim novinska agencija.

Pogledajte video: Iran: Zajednički napad Izraela i SAD, uzavreo Bliski istok

Iranski odgovor

Dim se uzdiže posle napada u Teheranu
Reuters
Dim se uzdiže posle napada u Teheranu

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je obećao „žestok odgovor" posle zajedničkih udara Izraela i Sjedinjenih Država, podsetivši da se napadi ponovo dešavaju u toku pregovora s Vašingtonom.

Dodaju da je „neprijatelj pogrešno pretpostavio da će iranski narod popustiti njihovim sitničavim zahtevima, ako preuzmu kukavčke poteze".

Iranske vojne snage su već započele uzvratne napade.

Savet je zamolio građane da ostanu „pribrani" i napuste velike gradove kako bi bili sigurniji.

U njihovom saopštenju stoji da su vlasti „pripremile sve što je stanovništvu potrebno unapred i da ne treba brinuti o snabdevanju najosnovnijim namirnicama".

Savetovano je građanima da izbegavaju gužve i tržne centre.

Škole i univerziteti će biti zatvoreni, banke će raditi, a kancelarije različitih vladinih službi radiće skraćeno.

Izraelska vojska je obajvila da su iranski projektili krenuli ka Izraelu.

Eksplozije su se čule u blizini grada Haifa, a trenutno nije poznato da li su u pitanju iranski udari ili presretnuti projektili koje su izraelske snage oborile

Državna novinska agencija Bahreina objavila je da je „napadnut" uslužni centar američke mornaričke pete flote, koji se nalazi u ovoj državi.

Ova objava je usledila posle sirena, koje su se oglasile, pozvavši stanovnike ove države da potraže sklonište.

Katarsko ministarstvo odbrane objavilo je da su vojne snage „uspešno presrele projektile koji su bili upućeni ka teritoriji ove države", javljaju državni mediji posle eksplozija u prestonici Katara, Dohi.

U ovoj zemlji se nalazi najveća američka vojna baza - Al Udeid.

Ujedinjeni Arapski Emirati su osudili napad Irana na svoju teritoriju u kome je poginula jedna osoba, zbog pada ruševina nastalih padom presretnutog projektila. Navodno je još nekoliko projektila presretnuto.

U Izraelu su zabranjeni svi skupovi, škole su zatvorene, a ljudi idu na posao, samo ako se bave profesijama koje su neophodne za funkcionisanje države. Ova pravila važe do ponedeljka do 8 sati uveče, saopštile su vlasti ove zemlje.

Vazdušni prostor iznad Izraela je zatvoren za sve civilne letove, prenose mediji u ovoj zemlji.

Iranski projektil je upao u Sredozemno more nadomak izraelskog grada Haifa
Reuters
Iranski projektil je upao u Sredozemno more nadomak izraelskog grada Haifa
Napad na uslužni centar američke flote u Bahreinu
Reuters
Napad na uslužni centar američke flote u Bahreinu

Šta je prethodilo napadima?

Iransko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da iako su bili svesni „namera" SAD i Izraela da izvedu napade, ušli su u pregovore u vezi za ukidanjem nuklearnog programa.

Podsetili su da se napadi dešavaju „u trenutku kada Iran i SAD se nalaze u sred diplomatskog procesa".

Treća runda indikretnih nuklearnih pregovora između Irana i SAD održana je pre dva dana u Ženevi, bez napretka.

Iran i SAD su održali pet rundi pregovora na kojima takođe nije postignut dogovor u maju prošle godine, a šesti sastanak, zakazan za jun 2025. bio je otkazan pošto je Izrael pokrenuo iznenadne napade na ciljeve u Iranu, čime je započet dvanaestodnevni konflikt tokom koga su SAD pogodile tri ključna nuklearna pogona.

Ljudi traže zaklon pošto su se čule eksplozije u Teheranu
Reuters
Ljudi traže zaklon pošto su se čule eksplozije u Teheranu

Šta je Tramp poručio Irancima?

Američki predsednik je objavio video na njegovoj mreži Trut soušl (Truth Social) u ranim jutarnjim časovima, pošto su se eksplozije čule u iranskoj prestonici Teheranu.

U tom obraćanju, Tramp je rekao da Iran ne sme da ima nuklearno oružje i da je to razlog zašto su ciljevi operacije nazvane Ponoćni čekić udari na nuklearne pogone u Fordovu, Natancu i Isfahanu.

Tramp tvrdi da je Iran odbio svaku mogućnost da se odrekne nuklearnih ambicija i nastavio je da razvija krstareće projektile kojima može da preti saveznicima u Evropi i američkim trupama raspoređenim širom sveta, a da bi uskoro mogli da stignu i do „američkog tla".

Rekao da je da će američke snage sravniti nuklearne pogone do temelja i „uništiti iransku mornaricu".

Podsetio je da je iranski režim poručivao „Smrt Americi!" već 47 godina.

„Životi hrabrih američkih heroja možda će biti izgubljeni i imaćemo žrtve," rekao je.

„Sloboda vam je na dohvat ruke," Tramp je poručio Irancima i pozvao ih da „preuzmu vlast".

Kako svet reaguje na napade?

Makron predsedava Savetom za nacionalnu bezbednost
Reuters
Francuski predsednik Emanuel Makron sazvao je Savet za nacionalnu bezbednost posle izraelsko-američkih napada na Iran

Volker Tirk, visoki komesar za ljudska prava Ujedinjenih nacija, oštro je osudio napade i pozvao sve strane da pokažu uzdržanost, prekinu eskalaciju i vrate se pregovorima.

Evropska unija, preko svoje visoke predstavnice Kaje Kalas, opisala je situaciju kao „opasnu" i naglasila da EU već primenjuje snažne sankcije protiv Irana, kao i da podržava diplomatske napore, posebno u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Kalls je takođe istakla da je prioritet zaštita civila i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava.

Francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Sir Kir Starmer u zajedničkom saopštenju pozvali su Iran da potraži pregovaračko rešenje, obustavi nuklearni program i prekine represiju nad sopstvenim stanovništvom. Naglasili su da njihove zemlje nisu učestvovale u napadima, ali da podržavaju diplomatsko rešavanje krize.

Velika Britanija je saopštila da joj je prioritet bezbednost britanskih državljana u regionu i da stoji spremna da zaštiti svoje interese.

Nemačka je navela da je ranije obaveštena o napadu i da u bliskoj koordinaciji sa partnerima procenjuje situaciju.

Saudijska Arabija je osudila iranske napade na Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Jordan i Kuvajt, opisujući ih kao „očiglednu iransku agresiju". Rijad je poručio da pruža punu solidarnost „bratskim zemljama“ i da je spreman da svoje kapacitete stavi na raspolaganje za njihove dalje mere.

Oman, čiji je ministar spoljnih poslova Badr Albusaidi posredovao u američko-iranskim nuklearnim pregovorima, izrazio je razočaranje i ocenio da su „ozbiljni pregovori ponovo potkopani“.

Upozorio je Sjedinjene Države da se ne uvlače dublje u sukob, poručivši: „Ovo nije vaš rat.“

Katar i Jordan su takođe osudili eskalaciju, pri čemu je Katar posebno reagovao nakon što je iranska raketa pogodila njegovu teritoriju.

Italija je nakon konsultacija premijerke Đorđe Meloni sa ministrima i obaveštajnim sektorom najavila koordinaciju sa saveznicima kako bi se doprinelo smirivanju tenzija.

Australijski premijer Entoni Albaneze podržao je američke napore da se spreči Iran da razvije nuklearno oružje i da se zaštiti međunarodni mir i bezbednost.

Rusija je oštro osudila napade SAD i Izraela, nazvavši ih „nepromišljenim potezom“. Moskva je kritikovala to što se napadi izvode „pod izgovorom ponovljenog pregovaračkog procesa“, misleći na nedavne američko-iranske nuklearne pregovore, i pozvala međunarodnu zajednicu da proceni postupke koji podrivaju mir i stabilnost u regionu.

Zbog dramatične eskalacije, sazvana je hitna sednica Savetа bezbednosti UN, kako bi se razmotrile posledice napada i odgovorile strane

(BBC News, 02.28.2026)

BBC News
