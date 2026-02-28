Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike

Gradski urbanista Marko Stojčić je danas rekao da su demontirana dva od ukupno četiri mehanizma novog "Gradskog sata" na Trgu republike, postavljenog pre nedelju dana, jer su povremeno radili nepravilno.

Stojčić je kazao da će uzrok kvara biti naknadno utvrđen, a da će se otklanjanje problema sprovesti u okviru važeće garancije.

"Utvrđeno je da ponekad dva mehanizma ne rade pravilno. Da li je razlog greška u samim mehanizmima, oštećenje pri montaži ili nešto treće, biće utvrđeno", kazao je on i dodao da "imajući u vidu da je u pitanju renomirani proizvođač, ne sumnjamo da će tako i biti".

Naveo je da je sat "svakako pod garancijom" i da je serviser obavezan da reši problem, preneo je zvanični sajt gradske vlasti Beoinfo.

Stojčić je kazao da ovakva situacija nije neuobičajena "ni kod znatno složenijih i tehnološki najnaprednijih sistema" uporedivši to sa kupovinom novog automobila koji se, ako je pokvaren, vrati prodavcu da reši problem.

"Molim dušebrižnike da ne lažu narod i ne izmišljaju nešto što nije tačno, jer je sve što sam rekao o mehanizmu sata lako proverljivo, pošto je kupljen od eminentnog proizvođača satova, potpuno nezavisno od postamenta i kućišta u kojem stoji, a koji su ručno rađeni", kazao je on.

Na kružnom toku na Trgu republike je u noći između 21. i 22. februara postavljen unikatni, ručno izgrađen "Gradski sat" visok devet metara i težak sedam i po tona. Koštao je 12 miliona dinara (100.000 evra) bez PDV, a sam mehanizam koji, kako je bilo rečeno, ima satelitsku sinhronizaciju vremena, koštao je pet miliona dinara (42.000 evra).

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) i lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović su u četvrtak saopštili da se novi "Gradski sat" pokvario posle samo pet dana od kada je postavljen i da, "sudeći po snimcima, radnici moraju ručno da nameštaju vreme".