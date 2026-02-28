Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike
Stojčić je kazao da će uzrok kvara biti naknadno utvrđen, a da će se otklanjanje problema sprovesti u okviru važeće garancije.
"Utvrđeno je da ponekad dva mehanizma ne rade pravilno. Da li je razlog greška u samim mehanizmima, oštećenje pri montaži ili nešto treće, biće utvrđeno", kazao je on i dodao da "imajući u vidu da je u pitanju renomirani proizvođač, ne sumnjamo da će tako i biti".
Naveo je da je sat "svakako pod garancijom" i da je serviser obavezan da reši problem, preneo je zvanični sajt gradske vlasti Beoinfo.
Stojčić je kazao da ovakva situacija nije neuobičajena "ni kod znatno složenijih i tehnološki najnaprednijih sistema" uporedivši to sa kupovinom novog automobila koji se, ako je pokvaren, vrati prodavcu da reši problem.
"Molim dušebrižnike da ne lažu narod i ne izmišljaju nešto što nije tačno, jer je sve što sam rekao o mehanizmu sata lako proverljivo, pošto je kupljen od eminentnog proizvođača satova, potpuno nezavisno od postamenta i kućišta u kojem stoji, a koji su ručno rađeni", kazao je on.
Na kružnom toku na Trgu republike je u noći između 21. i 22. februara postavljen unikatni, ručno izgrađen "Gradski sat" visok devet metara i težak sedam i po tona. Koštao je 12 miliona dinara (100.000 evra) bez PDV, a sam mehanizam koji, kako je bilo rečeno, ima satelitsku sinhronizaciju vremena, koštao je pet miliona dinara (42.000 evra).
Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) i lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović su u četvrtak saopštili da se novi "Gradski sat" pokvario posle samo pet dana od kada je postavljen i da, "sudeći po snimcima, radnici moraju ručno da nameštaju vreme".
(Beta, 28.02.2026)