Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike

Beta pre 4 sati

Gradski urbanista Marko Stojčić je danas rekao da su demontirana dva od ukupno četiri mehanizma novog "Gradskog sata" na Trgu republike, postavljenog pre nedelju dana, jer su povremeno radili nepravilno.

Stojčić je kazao da će uzrok kvara biti naknadno utvrđen, a da će se otklanjanje problema sprovesti u okviru važeće garancije.

"Utvrđeno je da ponekad dva mehanizma ne rade pravilno. Da li je razlog greška u samim mehanizmima, oštećenje pri montaži ili nešto treće, biće utvrđeno", kazao je on i dodao da "imajući u vidu da je u pitanju renomirani proizvođač, ne sumnjamo da će tako i biti".

Naveo je da je sat "svakako pod garancijom" i da je serviser obavezan da reši problem, preneo je zvanični sajt gradske vlasti Beoinfo.

Stojčić je kazao da ovakva situacija nije neuobičajena "ni kod znatno složenijih i tehnološki najnaprednijih sistema" uporedivši to sa kupovinom novog automobila koji se, ako je pokvaren, vrati prodavcu da reši problem.

"Molim dušebrižnike da ne lažu narod i ne izmišljaju nešto što nije tačno, jer je sve što sam rekao o mehanizmu sata lako proverljivo, pošto je kupljen od eminentnog proizvođača satova, potpuno nezavisno od postamenta i kućišta u kojem stoji, a koji su ručno rađeni", kazao je on.

Na kružnom toku na Trgu republike je u noći između 21. i 22. februara postavljen unikatni, ručno izgrađen "Gradski sat" visok devet metara i težak sedam i po tona. Koštao je 12 miliona dinara (100.000 evra) bez PDV, a sam mehanizam koji, kako je bilo rečeno, ima satelitsku sinhronizaciju vremena, koštao je  pet miliona dinara (42.000 evra). 

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) i lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović  su u četvrtak saopštili da se novi "Gradski sat" pokvario posle samo pet dana od kada je postavljen i da, "sudeći po snimcima, radnici moraju ručno da nameštaju vreme".

(Beta, 28.02.2026)

Povezane vesti »

Gradski urbanista: Demontirana dva mehanizma sata na Trgu Republike, nisu bila pravilno usklađena

Gradski urbanista: Demontirana dva mehanizma sata na Trgu Republike, nisu bila pravilno usklađena

Newsmax Balkans pre 1 sat
U kvaru dva mehanizma novog sata u Beogradu postavljenog pre nedelju dana

U kvaru dva mehanizma novog sata u Beogradu postavljenog pre nedelju dana

Radio 021 pre 3 sata
Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu republike, ispituje se problem

Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu republike, ispituje se problem

Ekapija pre 4 sati
Kvar u srcu grada: Sat na Trgu Republike ide na "operaciju"

Kvar u srcu grada: Sat na Trgu Republike ide na "operaciju"

B92 pre 4 sati
Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike

Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike

Insajder pre 4 sati
Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike

Gradski urbanista Beograda: Demontirana dva od četiri mehanizma novog sata na Trgu Republike

Serbian News Media pre 4 sati
Demontirana 2 od 4 mehanizma novog sata na Trgu republike: Gradski urbanista kaže „ništa neobično“

Demontirana 2 od 4 mehanizma novog sata na Trgu republike: Gradski urbanista kaže „ništa neobično“

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

"Na srpskim ulicama imamo pravi rat!" Koković upozorava: "Gine nam veliki broj ljudi"; MUP postavlja još novih kamera

"Na srpskim ulicama imamo pravi rat!" Koković upozorava: "Gine nam veliki broj ljudi"; MUP postavlja još novih kamera

Blic pre 18 minuta
Šoljica kafe među policama sa knjigama

Šoljica kafe među policama sa knjigama

Politika pre 53 minuta
Trećina novog budžeta za saobraćaj

Trećina novog budžeta za saobraćaj

Politika pre 1 sat
Počinje sezona tematskih šetnji Novim grobljem

Počinje sezona tematskih šetnji Novim grobljem

Politika pre 1 sat
Gradski urbanista: Demontirana dva mehanizma sata na Trgu Republike, nisu bila pravilno usklađena

Gradski urbanista: Demontirana dva mehanizma sata na Trgu Republike, nisu bila pravilno usklađena

Newsmax Balkans pre 1 sat