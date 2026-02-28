Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, premešta se u druga mesta

Beta pre 1 sat

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koja je počela 11. februara, završena je jutros u 9.00 časova, a blokada se premešta u druga mesta.

Razlog je nezadovoljstvo privrednika i meštana iz te varošice čija je glavna saobraćajnica bila neprohodna za saobraćaj punih 18 dana.

Poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima saopštili su da će oko 100 traktora premestiti na blokade u kraljevačkim selima Miločaj i Janok i na blokadu u čačanskom selu Bresnica.

Poljoprivrednici ističu da je odluka doneta zbog privrednika iz Mrčajevaca koji su negodovali da im višednevna blokada ometa posao, kao i zbog meštana iz tog mesta koji su takođe otežano funkcionisali zbog blokade.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekao je da se izvinjava meštanima i privrednicima Mrčajevaca zbog dugotrajne blokade njihovog mesta.

On je dodao da se blokade puteva u Srbiji nastavljaju i danas i da još nisu dobili nikakvu reakciju iz Vlade Srbije na zahtev poljoprivrednika za hitan sastanak na kome bi se razgovaralo o problemima u poljoprivredi zbog kojih poljoprivredni proizvođači protestuju.

Poljoprivrednici koji protestuju objavili plan blokada puteva za danas

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu objavila su i za danas gde će blokirati magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve.

U totalnoj blokadi u trajanju od 24 sata biće Kočovića raskarsnica u selu Bresnica kod Čačka, kojom će se blokirati putevi Kragujevac-Kraljevo i Kragujevac-Čačak, putevi u mestu Bogatić na dve lokacije, u mestima Cerovac, Zavlaka na raskrsnici Šabac-Loznica.

U totalnoj blokadi biće i magistralni putevi Kragujevac-Gornji Milanovac, Takovo-Gornji Milanovac, Resnik-Kragujevac, a od 14 časova i Ibarska magistrala u kraljevačkom selu Miločaj.

Od 10.00 biće blokirani putevi u mestima Bešenovo, Čelarevo, Tovariševo, magistralni put M7, a od 10 do 12.00 stari put Čačak-Kraljevo u selu Slatina i put Požarevac-Kladovo.

Od 10 do 14.00 biće blokiran centar Srbobrana i putni pravac Novi Sad-Subotica, put u mestu Vladimirovci kod restorana "Domovina".

Od 10 do 15.00 biće blokirani magistralni put Beograd-Zrenjanin kod Čente, Zrenjanin-Žitište u mestu Klek a od 10 do 16.00 biće putevi Valjevo-Bela Crkva, Novo Selo, magistralni put Loznica-Šabac.

Od 11.00 biće blokiran put u mestu Kuzmin, od 11.00 do 18.00 putevi Valjevo-Pričević, magistralni put Obrenovac-Ub a od 11.00 do 16.00 putevi Drenovac-Šabac, Šabac-Mačvanska Mitrovica, Mladenovac-Drapšin.

Od 11.55 biće blokirana Ariljska rampa, od 12.00 biće blokiran centar u Smederevskoj Palanci, a od 12.00 do daljeg put Konarovo-Janok.

Od 13.00 biće blokirana raskrsnica Novi Sad-Sremska Mitrovica-granica sa Hrvatskom u mestu Susek, Zaklopača-Kraljevo do daljeg, a od 13.00 do 17.00 Vitanovac-Kraljevo na kružnom toku.

Poljoprivrednici će blokrati i puteve Sremska Mitrovica-Bogatić, puteve u mestima Klenje, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje.

Blokade puteva organizuje 10 poljoprivrednih udruženja - Udruženje poljoprivrednika "Šajkača", Udruženje proizvodjača mleka Šumadije i Pomoravlja, Naše mleko, Udruženje za Spas i opstanak stočara Zapadne Srbije, Udruženje povrtara iz Zablaća.

Među organizatorima su i Inicijativa za opstanak poljoprivrednika, Udruženje poljoprivrednika Opštine Srbobran, Savez Banata, Udruženje poljoprivrednika Banatska Crnica i Udruženje Severni Banat-Kikinda.

