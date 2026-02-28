"Državljani Srbije da prate instrukcije" Ministar Đurić o situaciji u Iranu: "Ima i dalje naših građana"

Ambasada Srbije u Teheranu pruža pomoć malobrojnim srpskim državljanima Đurić je ponovio preporuku da se građani uzdrže od putovanja u Iran i da napuste zemlju Ministar spoljnih poslova Marko Đurić pozvao je jutros državljane Srbije u Iranu, koji se zateknu u zoni borbenih dejstava, da prate instrukcije javnih organa lokalnih vlasti, kao i da prate preporuku Ambasade Srbije kako bi osigurali svoju bezbednost. Đurić je na RTS kazao da Ministarstvo spoljnih poslova