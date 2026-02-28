Mladić i devojka zadobili višestruke povrede Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Sudarili se motocikl i automobil

Blic pre 2 sata
Muškarac (26) i devojka (23) zadobili su višestruke telesne povrede Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće Dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras, oko 21 čas i 30 minuta, u Ulici cara Dušana u Novom Sadu.

Kako piše 192.rs, prilikom saobraćajne nesreće sudarili su se motocikl i automobil. Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove ekipe izašle su na lice mesta po prvom prioritetu. Zbrinuti su muškarac (26) i devojka (23) koji su sa višestrukim telesnim povredama prevezeni u Klinički centar Vojvodine na dalje lečenje. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.
