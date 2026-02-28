"Možda ćemo prijateljski preuzeti Kubu" Otkriven Trampov pakleni plan za Kubu: Ostrvu preti nezapamćena katastrofa, a Amerika sprema konačan udarac

Kuba se suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom, hiperinflacijom i velikom migracijom stanovništva Kriza je produbljena nakon što je Tramp u januaru uveo carine svakoj zemlji koja isporučuje naftu Kubi, smanjujući dotok energenata Američki predsednik Donald Tramp u petak je otvorio mogućnost, kako je rekao, "prijateljskog preuzimanja" Kube.

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da se američki ministar spoljnih poslova Marko Rubio tim pitanjem bavi na "veoma visokom nivou". - Kubanska vlada razgovara s nama i u velikim su problemima - rekao je Tramp dok je napuštao Belu kuću pred put u Teksas. - Nemaju novca. Nemaju ništa sada, ali razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube - dodao je američki predsednik. Podsećamo, četvorogodišnja ekonomska kriza, hiperinflacija i migracija