Pojedina udruženja poljoprivrednika i danas nastavljaju protest: Ovo su nove lokacije

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima je uklonjena i premeštena u selo Miločaj, biće i na drugim lokacijama Neki otkupljivači počeli su otkup viškova mlečnih proizvoda od domaćih mlekara kako bi stabilizovali tržište.

Pojedina udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju više putnih pravaca u Srbiji, nezadovoljna stanjem na tržištu mleka. Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima je ukinuta, a poljoprivrednici koji protestuju su pomerili traktore na novu lokaciju, u Miločaj, prenosi RTS. Kako se navodi, udruženja "Šajkača" i "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja" doneli su takvu odluku jer, kako kažu, ne žele da nanose štetu poljoprivrednicima te varošice koja je 18 dana bila
