Realan put ka briselskom stolu? Vučić i Rama izneli predlog za EU, pomenuli i veto: Povukli su potez, traže ove dve stvari

Blic pre 1 sat
Realan put ka briselskom stolu? Vučić i Rama izneli predlog za EU, pomenuli i veto: Povukli su potez, traže ove dve stvari
Stručnjaci smatraju da je ovo kompromis koji može otključati proces priključenja U Nemačkoj postoji podrška ideji, neki evropski zvaničnici su za ravnopravno članstvo U zajedničkom autorskom tekstu za ugledni nemački FAZ, predsednik Srbije i premijer Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama ponudili su Briselu neuobičajenu pogodbu: dajte nam pristup jedinstvenom tržištu i Šengenu, ne tražimo pravo veta. Dok jedni u ovome vide slamku spasa za proširenje, drugi ocenjuju
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić i Rama: Zalažemo se za prijem u jedinstveno tržište i Šengen zonu bez prava veta u EU

Vučić i Rama: Zalažemo se za prijem u jedinstveno tržište i Šengen zonu bez prava veta u EU

Radio 021 pre 2 sata
Realan put ka briselskom stolu? Predlog Vučića i Rame za novi model proširenja EU; Hoćemo li ipak napraviti odlučujući korak…

Realan put ka briselskom stolu? Predlog Vučića i Rame za novi model proširenja EU; Hoćemo li ipak napraviti odlučujući korak

Dnevnik pre 1 sat
Jovanović: Srbija ne odustaje od EU, ali razvija odnose i sa drugim međunarodnim akterima

Jovanović: Srbija ne odustaje od EU, ali razvija odnose i sa drugim međunarodnim akterima

Euronews pre 3 sata
Državna sekretarka: Srbija ne menja proevropski kurs, ono što se menja jeste geopolitički kontekst Evrope i sveta

Državna sekretarka: Srbija ne menja proevropski kurs, ono što se menja jeste geopolitički kontekst Evrope i sveta

Danas pre 4 sati
Zdravko Ponoš: Vučić javno saopštio da odustaje od članstva Srbije u EU, svoj neuspeh ozvaničio kao državnu politiku

Zdravko Ponoš: Vučić javno saopštio da odustaje od članstva Srbije u EU, svoj neuspeh ozvaničio kao državnu politiku

Glas Šumadije pre 4 sati
Vučić i Rama za nemački FAZ: Tražimo prijem u Jedinstveno tržište i Šengen zonu, bez prava veta u EU

Vučić i Rama za nemački FAZ: Tražimo prijem u Jedinstveno tržište i Šengen zonu, bez prava veta u EU

NIN pre 4 sati
Evrofanatik udario na evropodanika: Jeziv okršaj - politikanstvo na sve strane pljušti!

Evrofanatik udario na evropodanika: Jeziv okršaj - politikanstvo na sve strane pljušti!

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBriselEUPredsednik SrbijeNemačkaAlbanijaŠengenEdi Rama

Politika, najnovije vesti »

Aci Đukanoviću određeno zadržavanje: Burno u Crnoj Gori, završeno saslušanje brata Mila Đukanovića (video)

Aci Đukanoviću određeno zadržavanje: Burno u Crnoj Gori, završeno saslušanje brata Mila Đukanovića (video)

Blic pre 50 minuta
Kurti najavio da će Saoopredeljenje imati svoje kandidate za predsednika Kosova

Kurti najavio da će Saoopredeljenje imati svoje kandidate za predsednika Kosova

Danas pre 1 sat
INTERVJU Ivan Orlović (Srpska demokratija): Dok neko ne prizna da je dijalog mrtav, živećemo u briselsko-matriks simulaciji

INTERVJU Ivan Orlović (Srpska demokratija): Dok neko ne prizna da je dijalog mrtav, živećemo u briselsko-matriks simulaciji

Danas pre 2 sata
Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne tražimo pravo veta, već prijem u jedinstveno tržište i Šengensku zonu"…

Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne tražimo pravo veta, već prijem u jedinstveno tržište i Šengensku zonu"

Blic pre 25 minuta
Poziv studenata u blokadi: Podrška kolegi u ponedeljak ispred Trećeg osnovnog suda u Beogradu

Poziv studenata u blokadi: Podrška kolegi u ponedeljak ispred Trećeg osnovnog suda u Beogradu

Nova pre 25 minuta