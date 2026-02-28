Realan put ka briselskom stolu? Vučić i Rama izneli predlog za EU, pomenuli i veto: Povukli su potez, traže ove dve stvari

Stručnjaci smatraju da je ovo kompromis koji može otključati proces priključenja U Nemačkoj postoji podrška ideji, neki evropski zvaničnici su za ravnopravno članstvo U zajedničkom autorskom tekstu za ugledni nemački FAZ, predsednik Srbije i premijer Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama ponudili su Briselu neuobičajenu pogodbu: dajte nam pristup jedinstvenom tržištu i Šengenu, ne tražimo pravo veta. Dok jedni u ovome vide slamku spasa za proširenje, drugi ocenjuju