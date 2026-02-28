Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne tražimo pravo veta, već prijem u jedinstveno tržište i Šengensku zonu"…

Oni ističu da proširenje EU nakon 2013. godine stagnira zbog unutrašnjih reformi, geopolitičkih napetosti i institucionalnih ograničenja Naglašavaju da odlaganje prijema novih članica pod izgovorom čekanja na reforme praktično znači zatvaranje vrata za kandidate U zajedničkom autorskom tekstu za Frankfurter algemajne cajtung, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama naveli su da ne insistiraju na članstvu u Evropskoj uniji, već na prijemu