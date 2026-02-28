Đurić: Isključeni su razgovori o nezvisnosti Kosova, niko to od nas u životu ne bi radio

Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je danas da niko iz vlasti ne vodi razgovore o nezavisnosti Kosova, pa to nije ni on radio prilikom posete Vašingtonu, gde je bio prethodnih dana.

Dodao je da se lažima neće rešiti problemi za srpski narod kada postupanje Kurtijevog režima podseća na brutalnu okupaciju. „Priče o razgovorima o nezvisnosti Kosova i slično – to ne samo da niko od nas ne vodi, ne samo da nam to Ustav zabranjuje, nego u ljudskom smislu, niko od nas u životu ne bi radio bilo šta tog tipa što bi išlo na uštrb interesa Srbije. Dakle, takvi razgovori su isključeni“, rekao je Đurić za Radio televiziju Srbije (RTS). On je naveo da je