Protest zbog izgradnje akvarijuma uz jake policijske snage, privedena jedna osoba, bajkeri blokirali raskrsnicu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 5 sati  |  N1
Protest zbog izgradnje akvarijuma uz jake policijske snage, privedena jedna osoba, bajkeri blokirali raskrsnicu (FOTO, VIDEO)

Veliki broj građana protestuje u Parku Ušće na protestu pod nazivom “Park prijateljstva, ne investitora”, zbog izgradnje akvarijuma na tom mestu.

Oko parka su prisutne jake snage policije. Reporter N1 navodi da su građani studenti u park došli iz dva pravca, a da je Bulevar Nikole Tesle bio blokiran za saobraćaj. 🚨🚨Privode! pic.twitter.com/BM9WmaWJAN — Raf Blokada (@BlokadaRaf) February 28, 2026 Policajci su bili raspoređeni na svakih metar i okružuju čitav prostor u parku koji je ograđen zbog izvođenja radova. Protest je obeležio manji incident pošto su govori završeni, kada je jedan muškarac pokušao da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) Građani koji se protive izgradnji akvarijuma protestovali kod Parka Ušće, uz prisustvo jakih policijskih snaga

(Foto) Građani koji se protive izgradnji akvarijuma protestovali kod Parka Ušće, uz prisustvo jakih policijskih snaga

Newsmax Balkans pre 0 minuta
Protest kod Parka "Ušće" na Novom Beogradu: Saobraćaj obustavljen (foto, video)

Protest kod Parka "Ušće" na Novom Beogradu: Saobraćaj obustavljen (foto, video)

Blic pre 1 sat
Jedna osoba privedena u Parku Ušće, građani pokušali da prođu kroz kordon - bajkeri blokirali raskrsnicu

Jedna osoba privedena u Parku Ušće, građani pokušali da prođu kroz kordon - bajkeri blokirali raskrsnicu

N1 Info pre 3 sata
Završen protest u Parku Ušće u Novom Beogradu, policija privela jednu osobu

Završen protest u Parku Ušće u Novom Beogradu, policija privela jednu osobu

Novi magazin pre 2 sata
Studenti i građani protestovali su kod Parka Ušće protiv izgradnje akvarijuma, prisutne i jake policijske snage (FOTO)

Studenti i građani protestovali su kod Parka Ušće protiv izgradnje akvarijuma, prisutne i jake policijske snage (FOTO)

Insajder pre 5 sati
Protest na Ušću: Policija svuda, jedna osoba privedena

Protest na Ušću: Policija svuda, jedna osoba privedena

Vreme pre 4 sati
Građani i studenti održali protest u Parku Ušće, bile prisutne jake snage policije

Građani i studenti održali protest u Parku Ušće, bile prisutne jake snage policije

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaTwitterTesla

Društvo, najnovije vesti »

Studenti su pobedili radikalski „bal vampira“: Dnevnik novinarke Danasa Radmile Radosavljević

Studenti su pobedili radikalski „bal vampira“: Dnevnik novinarke Danasa Radmile Radosavljević

Danas pre 51 minuta
Hitno se oglasila američka ambasada u Beogradu! Zbog napada na Iran stiglo dramatično upozorenje: "Amerikanci širom sveta…

Hitno se oglasila američka ambasada u Beogradu! Zbog napada na Iran stiglo dramatično upozorenje: "Amerikanci širom sveta, budite na oprezu"

Blic pre 30 minuta
Građani Rakovice odali poštu ženi koja je stradala prelazeći prugu

Građani Rakovice odali poštu ženi koja je stradala prelazeći prugu

Danas pre 1 sat
Solidarnost: Srpski studenti uz Sarajevo nakon tramvajske nesreće

Solidarnost: Srpski studenti uz Sarajevo nakon tramvajske nesreće

Danas pre 1 sat
Podrška kolegi: Studenti zovu na skup ispred suda

Podrška kolegi: Studenti zovu na skup ispred suda

Danas pre 1 sat