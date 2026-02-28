Protest zbog izgradnje akvarijuma uz jake policijske snage, privedena jedna osoba, bajkeri blokirali raskrsnicu (FOTO, VIDEO)

Veliki broj građana protestuje u Parku Ušće na protestu pod nazivom “Park prijateljstva, ne investitora”, zbog izgradnje akvarijuma na tom mestu.

Oko parka su prisutne jake snage policije. Reporter N1 navodi da su građani studenti u park došli iz dva pravca, a da je Bulevar Nikole Tesle bio blokiran za saobraćaj. 🚨🚨Privode! pic.twitter.com/BM9WmaWJAN — Raf Blokada (@BlokadaRaf) February 28, 2026 Policajci su bili raspoređeni na svakih metar i okružuju čitav prostor u parku koji je ograđen zbog izvođenja radova. Protest je obeležio manji incident pošto su govori završeni, kada je jedan muškarac pokušao da