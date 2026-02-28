Savo Manojlović: Tužilaštvo mora da reaguje o navodima da se BIA interesovala za VST

Danas pre 3 sata  |  Beta
Predsednik pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović ocenio je da su navodi o tome da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) pozivala tužioce u vezi sa glasanjem za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) „politički pritisak na pravosuđe“, na koju tužioci moraju da reaguju.

Njegova reakcija na društvenoj mreži „Iks“ je usledila nakon što je vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac na sednici VST-a izjavila da joj je potvrđeno da su pojedini tužioci imali kontakt sa BIA i da su razgovori vođeni u kontekstu glasanja za članove tog tela. Manojlović je smatra da „BIA, koja vrši pritisak na izbor tužioca, ne služi da štiti bezbednost države“, i da bi tu agenciju „po oslobađanju trebalo ukinuti, jer je deo problema, a ne rešenja“.
