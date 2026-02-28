Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Danas pre 1 sat  |  Beta
Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Studenti u blokadi pozvali su na protest kod beogradskog parka Ušće, danas, 28. februara, pod nazivom „Park prijateljstva, ne investitora“ a zbog najavljene izgradnje javnog akvarijuma na tom mestu. „Park prijateljstva, ne investitora.

Ne damo Ušće, vidimo se u subotu“, napisali su studenti na Instagramu, te naveli da je početak protesta zakazan za 13.00. Objavili su, 26. februara i ; da javno staju u odbranu parka Ušće i da se suprotstavljaju projektu „Beogradski akvarijum“, koji predviđa izgradnju akvarijuma na javnoj zelenoj površini u okviru najvećeg beogradskog parka. U objavi su napisali i da „izgradnja akvarijuma u parku Ušće predstavlja ozbiljan problem za lokalni ekosistem i uvod u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Park prijateljstva, ne investitora, ne damo Ušće": Studenti pozvali na protest zbog izgradnje akvarijuma

"Park prijateljstva, ne investitora, ne damo Ušće": Studenti pozvali na protest zbog izgradnje akvarijuma

N1 Info pre 57 minuta
Beograd: Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Beograd: Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Serbian News Media pre 1 sat
Ovo je satnica studentskog protesta protiv izgradnje akvarijuma: Okupljanja kod VJT u 11:30 i opštine NBG u 12:40 časova

Ovo je satnica studentskog protesta protiv izgradnje akvarijuma: Okupljanja kod VJT u 11:30 i opštine NBG u 12:40 časova

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Sistem e-Bolovanje i pristup državnih organa: Da li granična policija može da vidi podatke o bolovanju

Sistem e-Bolovanje i pristup državnih organa: Da li granična policija može da vidi podatke o bolovanju

NIN pre 2 minuta
Više od 300 Novopazaraca boluje od retkih bolesti

Više od 300 Novopazaraca boluje od retkih bolesti

Radio sto plus pre 12 minuta
Međunarodni dan retkih bolesti: Srbija broji preko 16.000 obolelih

Međunarodni dan retkih bolesti: Srbija broji preko 16.000 obolelih

Glas Zaječara pre 7 minuta
Sada je pravi trenutak: Evo šta treba da uradite u voćnjaku da biste sprečili bolesti i štetočine

Sada je pravi trenutak: Evo šta treba da uradite u voćnjaku da biste sprečili bolesti i štetočine

Danas pre 7 minuta
Nema ribe bez plastike

Nema ribe bez plastike

Peščanik pre 12 minuta