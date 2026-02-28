Tramp: Nisam zadovoljan dosadašnjim tokom pregovora sa Iranom, uvek postoji rizik od dugog sukoba

Danas pre 3 sata  |  Beta
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da „nije zadovoljan“ dosadašnjim tokom pregovora sa Iranom, ali da će sačekati da vidi šta će se desiti u dodatnim rundama razgovora o nuklearnom programu. „Nisam zadovoljan činjenicom da nisu spremni da nam daju ono što imamo.

Nisam oduševljen time. Videćemo šta će se desiti. Razgovaraćemo kasnije“, rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu i dodao da ta zemlja ne može da ima nuklearno oružje. ; Teheran i Vašington su juče pregovarali o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, ali dve strane nisu došle ni do kakvog ishoda. ; Tramp je pretio vojnom akcijom ako Iran ne pristane na sporazum o ograničavanju svog nuklearnog programa, dok Teheran insistira da ima pravo da obogaćuje uranijum u
