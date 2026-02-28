Tramp: Nisam zadovoljan dosadašnjim tokom pregovora sa Iranom, uvek postoji rizik od dugog sukoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da „nije zadovoljan“ dosadašnjim tokom pregovora sa Iranom, ali da će sačekati da vidi šta će se desiti u dodatnim rundama razgovora o nuklearnom programu. „Nisam zadovoljan činjenicom da nisu spremni da nam daju ono što imamo.

Nisam oduševljen time. Videćemo šta će se desiti. Razgovaraćemo kasnije“, rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu i dodao da ta zemlja ne može da ima nuklearno oružje. ; Teheran i Vašington su juče pregovarali o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, ali dve strane nisu došle ni do kakvog ishoda. ; Tramp je pretio vojnom akcijom ako Iran ne pristane na sporazum o ograničavanju svog nuklearnog programa, dok Teheran insistira da ima pravo da obogaćuje uranijum u