Završen pretres stana brata Mila Đukanovića u Podgorici, inspektori krenuli ka Nikšiću

Danas pre 4 sati  |  Vjesti
Policijski inspektori će u Nikšiću nastaviti sa pretresom kuće brata bivšeg predsednika države Mila Đukanović.

Pretres stana u Podgorici, koji je u vlasništvu biznismena Aca Đukanovića, završen je, a policijski inspektori krenuli su ka Nikšiću, gde će nastaviti sa pretresom kuće brata bivšeg predsjednika države, saznaju „Vijesti“ nezvanično. Ranije danas, policija je opkolila zgradu u Ulici Vuka Karadžića, u centru glavnog grada, u kojoj živi biznismen Đukanović. U istoj zgradi je i filijala Prve banke čiji je Đukanović vlasnik. Nekoliko minuta nakon što su jake policijske
