Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, premešta se u druga mesta

Danas pre 37 minuta  |  Beta
Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, premešta se u druga mesta

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koja je počela 11. februara, završena je jutros u 9.00 časova, a blokada se premešta u druga mesta.

Razlog je nezadovoljstvo privrednika i meštana iz te varošice čija je glavna saobraćajnica bila neprohodna za saobraćaj punih 18 dana.Poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima saopštili su da će oko 100 traktora premestiti na blokade u kraljevačkim selima Miločaj i Janok i na blokadu u čačanskom selu Bresnica. Poljoprivrednici ističu da je odluka doneta zbog privrednika iz Mrčajevaca koji su negodovali da im višednevna blokada ometa posao,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Blokada iz Mrčajevca seli se u selo Miločaj

Blokada iz Mrčajevca seli se u selo Miločaj

Glas Šumadije pre 7 minuta
Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, protesti se premeštaju u druga mesta PLAN BLOKADA ZA DANAS

Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, protesti se premeštaju u druga mesta PLAN BLOKADA ZA DANAS

Ozon press pre 7 minuta
Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, protesti se premeštaju u druga mesta

Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, protesti se premeštaju u druga mesta

Insajder pre 22 minuta
Poljoprivrednici prekidaju blokadu u Mrčajevcima i prebacuju se Miločaj zbog negodovanje meštana

Poljoprivrednici prekidaju blokadu u Mrčajevcima i prebacuju se Miločaj zbog negodovanje meštana

N1 Info pre 37 minuta
Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, premešta se u druga mesta

Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, premešta se u druga mesta

Nedeljnik pre 42 minuta
Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima: Protest se premešta u druga mesta

Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima: Protest se premešta u druga mesta

Radio 021 pre 37 minuta
Egzistencija nam je ugrožena: Meštani Mrčajevaca "razbili" blokade poljoprivrednika, protest se seli u Miločaj

Egzistencija nam je ugrožena: Meštani Mrčajevaca "razbili" blokade poljoprivrednika, protest se seli u Miločaj

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakIbarska magistrala

Regioni, najnovije vesti »

Krmača rekorderka: Na svet donela 21 prase

Krmača rekorderka: Na svet donela 21 prase

OK radio pre 2 minuta
Kako osmisliti funkcionalnu kuhinju po meri

Kako osmisliti funkcionalnu kuhinju po meri

InfoKG pre 12 minuta
Blokada iz Mrčajevca seli se u selo Miločaj

Blokada iz Mrčajevca seli se u selo Miločaj

Glas Šumadije pre 7 minuta
UREĐENJE PARKOVA I MOBILIJARA: VIŠE ULAGANJA U JAVNE PROSTORE

UREĐENJE PARKOVA I MOBILIJARA: VIŠE ULAGANJA U JAVNE PROSTORE

Glas juga pre 17 minuta
Gimnazijalac iz Niša drugi na zimskoj Olimpijadi u veštačkoj inteligenciji

Gimnazijalac iz Niša drugi na zimskoj Olimpijadi u veštačkoj inteligenciji

Južne vesti pre 2 minuta