"On je za sada dobro", pulmolog kaže da je Dačićevo stanje stabilno, ali da je još nezahvalno davati prognoze dok je na respiratoru

Dnevnik pre 2 sata
"On je za sada dobro", pulmolog kaže da je Dačićevo stanje stabilno, ali da je još nezahvalno davati prognoze dok je na…

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića je za sada stabilno, izjavila je danas dr Vesna Ćeriman Krstić, pulmolog na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, gde je Dačić primljen u sredu sa obostranom upalom pluća.

Ona je za TV Prva rekla da je sve dok je on na respiratoru, kao što je sada, nezahvalno davati prognoze. Odgovarajući na pitanje da li ima poboljšanja u Dačićevom zdravstvenom stanju, navela je da je o tome teško govoriti sve dok je pacijent na mehaničkoj ventilaciji jer tada, kako je objasnila, stanje može da se menja iz časa u čas. "On je za sada stabilno i to je dobro", rekla je Ćeriman Krstić. Prema njenim rečima, prognoze u ovakvim slučajevima mogu da se daju
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Na respiratoru je" Oglasili se iz KCS o zdravstvenom stanju Ivice Dačića: "Može da se menja iz časa u čas"

"Na respiratoru je" Oglasili se iz KCS o zdravstvenom stanju Ivice Dačića: "Može da se menja iz časa u čas"

Blic pre 2 sata
Doktorka: Dačić stabilno, dok je na respiratoru prognoze su nezahvalne

Doktorka: Dačić stabilno, dok je na respiratoru prognoze su nezahvalne

Glas Zaječara pre 2 sata
Dr Ćeriman Krstić: Dačićevo stanje stabilno, još nezahvalno davati prognoze

Dr Ćeriman Krstić: Dačićevo stanje stabilno, još nezahvalno davati prognoze

Euronews pre 2 sata
Lekari o stanju Dačića: Stanje je stabilno ali je još nezahvalno davati prognoze

Lekari o stanju Dačića: Stanje je stabilno ali je još nezahvalno davati prognoze

Sputnik pre 1 sat
"Sve dok je na respiratoru nezahvalno je davati prognoze": Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića

"Sve dok je na respiratoru nezahvalno je davati prognoze": Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića

Mondo pre 2 sata
Doktorka sa pulmologije: Dačićevo stanje stabilno, još nezahvalno davati prognoze

Doktorka sa pulmologije: Dačićevo stanje stabilno, još nezahvalno davati prognoze

Newsmax Balkans pre 1 sat
Dačić i dalje na respiratoru i za sada stabilno

Dačić i dalje na respiratoru i za sada stabilno

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Protest i šetnja "Jedna borba, srcem uz Sarajevo" u Beogradu: Saosećanje sa građanima BiH posle tragedije

Protest i šetnja "Jedna borba, srcem uz Sarajevo" u Beogradu: Saosećanje sa građanima BiH posle tragedije

N1 Info pre 15 minuta
Građani i studenti se okupili u Parku Ušće, u parku i jake policijske snage

Građani i studenti se okupili u Parku Ušće, u parku i jake policijske snage

N1 Info pre 5 minuta
Roditelji učenika obavestili četiri ambasade o stanju u "Jovinoj gimnaziji"

Roditelji učenika obavestili četiri ambasade o stanju u "Jovinoj gimnaziji"

N1 Info pre 10 minuta
Popović: Razgovori BIA sa tužiocima su potpuna suspenzija pravne države, odgovornost je na Dolovac

Popović: Razgovori BIA sa tužiocima su potpuna suspenzija pravne države, odgovornost je na Dolovac

Nova pre 16 minuta
Zmije plivaju poplavljenim ulicama Balija

Zmije plivaju poplavljenim ulicama Balija

RTS pre 21 minuta