Suze na Novom bežanijskom groblju: Porodica obeležava godišnjicu smrti Saleta Popovića

Dnevnik pre 2 sata
Suze na Novom bežanijskom groblju: Porodica obeležava godišnjicu smrti Saleta Popovića

Prvog marta navršava se tačno godinu dana od smrti Saše Popovića, a povodom toga, porodica i prijatelji danas izlaze na Novo bežanijskog groblje kako bi oboležili godišnji pomen.

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska. – Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas – pisalo je u čitulji porodice Saše
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Na pomen stigao pre svih Našem pevaču je Saša Popović pružio ruku kad niko nije hteo: "Pamtim te reči, ništa mi nije tražio"…

Na pomen stigao pre svih Našem pevaču je Saša Popović pružio ruku kad niko nije hteo: "Pamtim te reči, ništa mi nije tražio"

Blic pre 14 minuta
Porodica Saše Popovića stigla na groblje: Suzanu teše, ona u bundi sa naočarima na licu: Ljubi i mazi spomenik, ćerka se ne…

Porodica Saše Popovića stigla na groblje: Suzanu teše, ona u bundi sa naočarima na licu: Ljubi i mazi spomenik, ćerka se ne odvaja od nje (video)

Blic pre 4 minuta
Godinu dana od smrti Saše Popovića: Bolne reči porodice i ruže u obliku srca: tužan prizor na Novom bežanijskom groblju

Godinu dana od smrti Saše Popovića: Bolne reči porodice i ruže u obliku srca: tužan prizor na Novom bežanijskom groblju

Blic pre 14 minuta
Zatvorene kapije i muk ispred doma Saše Popovića: Evo šta se dešava na Bežanijskog kosi pred pomen

Zatvorene kapije i muk ispred doma Saše Popovića: Evo šta se dešava na Bežanijskog kosi pred pomen

Mondo pre 29 minuta
Bele ruže u obliku srca, žito, vino: Godinu dana od smrti Saše Popovića - tužan prizor na Novom bežanijskom groblju

Bele ruže u obliku srca, žito, vino: Godinu dana od smrti Saše Popovića - tužan prizor na Novom bežanijskom groblju

Kurir pre 14 minuta
Godišnjica smrti Saše Popovića uživo: Potresne reči porodice u čitulji, a ispred kuće na Bežaniji muk

Godišnjica smrti Saše Popovića uživo: Potresne reči porodice u čitulji, a ispred kuće na Bežaniji muk

Mondo pre 39 minuta
Na Sašin grob i pre porodice stigao ovaj pevač! Popović mu pružio ruku kad niko nije, ovo mu neće zaboraviti

Na Sašin grob i pre porodice stigao ovaj pevač! Popović mu pružio ruku kad niko nije, ovo mu neće zaboraviti

Telegraf pre 34 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Zlatne dine, drevna civilizacija i leto bez kraja – doživite Egipat

Zlatne dine, drevna civilizacija i leto bez kraja – doživite Egipat

N1 Info pre 49 minuta
Meridian Holdings Inc. novo ime kompanije Golden Matrix

Meridian Holdings Inc. novo ime kompanije Golden Matrix

Blic pre 49 minuta
"Jedno je život unutra, a drugo spolja" Anitina prijateljica se hitno oglasila nakon Lukinih prozivki: "Moje ime često…

"Jedno je život unutra, a drugo spolja" Anitina prijateljica se hitno oglasila nakon Lukinih prozivki: "Moje ime često spominju"

Blic pre 49 minuta
"Otac je išao sa pištoljem zbog javne afere moje majke sa predsednikom Amerike" Šok detalje iz života poznate Srpkinje otkrila…

"Otac je išao sa pištoljem zbog javne afere moje majke sa predsednikom Amerike" Šok detalje iz života poznate Srpkinje otkrila njena ćerka

Blic pre 39 minuta
"Soba je prazna, više ne mogu da ga osetim" Suzana Jovanović se slomila pred godišnjicu smrti muža Saše Popovića, uplakana…

"Soba je prazna, više ne mogu da ga osetim" Suzana Jovanović se slomila pred godišnjicu smrti muža Saše Popovića, uplakana jedva priča: "Fali mi zagrljaj"

Blic pre 14 minuta