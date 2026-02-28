Suze na Novom bežanijskom groblju: Porodica obeležava godišnjicu smrti Saleta Popovića

Prvog marta navršava se tačno godinu dana od smrti Saše Popovića, a povodom toga, porodica i prijatelji danas izlaze na Novo bežanijskog groblje kako bi oboležili godišnji pomen.

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska. – Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas – pisalo je u čitulji porodice Saše