Aco Đukanović doveden na saslušanje (foto)

Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, doveden je na saslušanje.

On je jutros uhapšen jer je u njegovim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira. Đukanović je doveden na saslušanje u zgradu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, a stigao je i njegov advokatski tim. Takođe je došla i njegova sestra. Podsetimo, Uprava policije je saopštila da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih centara