Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Tanjug
Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić pozvao je jutros državljane Srbije u Iranu, koji se zateknu u zoni borbenih dejstava, da prate instrukcije javnih organa lokalnih vlasti, kao i da prate preporuku Ambasade Srbije kako bi osigurali svoju bezbednost.

Đurić je na RTS kazao da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u ovom trenutku prikuplja relevantne informacije o dešavanjima u Iranu, ali i širem regionu. Podsetio je da je ministarstvo tri meseca unazad preporučilo srpskim državljanima da ne putuju na teritoriju Irana. "Naša ambasada u Teheranu pruža konzularnu i drugu pomoć našim državljanima kojih ima veoma malo na području Irana. Ono što mogu da kažem je takođe da savetujemo naše građane koji se zateknu u zoni
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Insajder pre 10 minuta
Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

RTV pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIranTeherandiplomatijaMarko ĐurićsrbijaBezbednost

Politika, najnovije vesti »

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Insajder pre 10 minuta
Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

RTV pre 15 minuta
Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Nova pre 30 minuta
Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore

Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore

RTV pre 20 minuta
INTERVJU Florans Ferari, nova francuska ambasadorka o Vučiću, Evropi, slobodi medija: „Put ka EU nije lak“

INTERVJU Florans Ferari, nova francuska ambasadorka o Vučiću, Evropi, slobodi medija: „Put ka EU nije lak“

Danas pre 30 minuta