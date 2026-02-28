Jovanović: Srbija ne odustaje od EU, ali razvija odnose i sa drugim međunarodnim akterima

Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović izjavila je danas da Srbija nije odustala niti će odustati od evropskog puta i dodala da, uz strateško opredeljenje ka Evropskoj uniji, razvijamo odnose i sa drugim međunarodnim akterima.

Jovanović je, reagujući na tvrdnju predsednika stranke Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odustao od evropskog puta Srbije, navela da takve tvrdnje predstavljaju još jedan pokušaj da se ozbiljna državna politika svede na dnevno-političke parole i da se građani Srbije dovedu u zabludu. "Pre svega, tvrdnja da je predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, odustao od članstva Srbije u Evropskoj uniji nije samo