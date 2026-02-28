Uživo: Izrael i SAD napali Iran, eksplozije odjekuju Teheranom, akcija preduzeta kao "preventivni korak"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Tri američka zvaničnika rekla su nezvanično za CNN da su se i SAD pridružile napadu i da se radi o "velikom napadu". Ključni događaji: Izrael napao Iran SAD se pridružile napadu Eksplozije u Teheranu Izrael zatvorio vazdušni prostor Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije Kako je protekao jučerašnji dan pročitajte u našem blogu. Dešavanja na Bliskom istoku možete pratiti u našem LIVE blogu 08.33 Reuters: Iran sprema