Uživo: Izrael i SAD napali Iran, eksplozije odjekuju Teheranom, akcija preduzeta kao "preventivni korak"

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Tri američka zvaničnika rekla su nezvanično za CNN da su se i SAD pridružile napadu i da se radi o "velikom napadu". Ključni događaji: Izrael napao Iran SAD se pridružile napadu Eksplozije u Teheranu Izrael zatvorio vazdušni prostor Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije Kako je protekao jučerašnji dan pročitajte u našem blogu. Dešavanja na Bliskom istoku možete pratiti u našem LIVE blogu 08.33 Reuters: Iran sprema
