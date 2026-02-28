Vučić: Srbija nabavlja najmoćnije PVO sisteme, obavestićemo javnost u naredna dva, tri meseca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će napad SAD i Izraela na Iran u političkom smislu imati mnogo šire posledice na svetsku političku scenu i dodao da, u skladu sa tim, Srbija mora da čuva svoju slobodu, nezavisnost i mir, ali da istovremeno jača svoje odbrambene kapacitete.

Predsednik je najavio da će u naredna dva ili tri meseca obavestiti javnost o nabavci nekih od najmoćnijih svetskih sistema protivvazduhoplovne odbrane, kakve nikada nismo ni sanjali da ćemo da imamo. Vučić je na TV Informer rekao da će se političke posledice napada SAD i Izraela na Iran osetiti jer, ukoliko se planovi SAD ostvare, sužava se i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, ali i za Rusiju, koja će, kako je rekao, posle gubitka uticaja u Siriji, Venecueli,