Jekić: Predsedniče Vučiću, ne plašite narod ako se vi plašite gubitka vlasti

Glas Šumadije pre 38 minuta  |  Jovanka Nikolić
Jekić: Predsedniče Vučiću, ne plašite narod ako se vi plašite gubitka vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo pokušava da uplaši građane pričom da će „opštine biti razorene“ ako SNS izgubi izbore, ali nije rekao da su te opštine njegovi predsednici već razorili“ iavio je Dalibor Jekić, predsednik Izvršnog odbora Stranke slobode i pravde i narodni poslanik.

Kako može nešto što je već razoreno da se ponovo razori? Gubitak tih opština predsednik posmatra kao „početak uništenja Srbije“, verovatno, kada to kaže, misli na početak pada svoje vlasti, rekao je Jekić. Apsolutno je jasno da je Vučić u velikom strahu da, gubitkom vlasti u nekoj od ovih opština, pukotine ne postanu vidljive. On širi strah jer je pomoću njega vladao svih ovih godina. Pretnje, ucene i pritisci sinonim su za Srpsku naprednu stranku, koja sejanjem
