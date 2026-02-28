Zbog radova na toplovodnoj mreži deo Ulice Nikole Pašića od danas u podne do 2. marta ujutru zatvoren za saobraćaj

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Zbog radova na toplovodnoj mreži deo Ulice Nikole Pašića od danas u podne do 2. marta ujutru zatvoren za saobraćaj

U cilju obezbeđivanja dugoročne sigurnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grejanja, Energetika d.o.o.

Kragujevac će tokom ovog vikenda izvršiti preventivnu zamenu dotrajalog segmenta magistralnog toplovoda u Ulici 27. marta, u zoni TC „Radnički“. Radovi će početi danas i izvodiće se neprekidno, u režimu od 24 časa dnevno, kako bi bili okončani u najkraćem mogućem roku. Odluka da se intervencija realizuje upravo tokom vikenda doneta je odgovorno i planski, uzimajući u obzir najavljene visoke spoljne temperature, koje omogućavaju privremeni prekid isporuke toplotne
Preventivna zamena dela magistralnog toplovoda: Radovi tokom vikenda u centru Kragujevca

iKragujevac pre 45 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 35 minuta
Već se javljaju investitori koji bi da otvore kafiće i restorane na novom šetalištu: Radovi na uređenju korita reke…

RINA pre 0 minuta
Preventivna zamena dela magistralnog toplovoda: Radovi tokom vikenda u centru Kragujevca

iKragujevac pre 45 minuta
Dva gasna pištolja i ogromna količina municije: Velika zaplena granične policije na izlazu iz Srbije

RINA pre 30 minuta
Egzistencija nam je ugrožena: Meštani Mrčajevaca "razbili" blokade poljoprivrednika, protest se seli u Miločaj

RINA pre 35 minuta