Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj ka izletištima

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega na izlazima iz većih gradova, kao i na putevima koji vode ka izletištima i vikend naseljima.

Kako se navodi, zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima trenutno nema, a saobraćaj protiče bez dužih čekanja i na naplatnim rampama. Međutim, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata prilikom izlaska iz zemlje. Iz AMSS-a podsećaju da su na pojedinim deonicama u toku radovi i apeluju na vozače da se pre polaska informišu o eventualnim izmenama u režimu saobraćaja, kao i da vožnju prilagode uslovima na putu.