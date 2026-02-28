Pretres imovine Aca Đukanovića i u Nikšiću

Insajder pre 4 sati
Pretres imovine Aca Đukanovića i u Nikšiću

Policija večeras pretresa kuću koja je u vlasništvu Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Mila Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, prenosi RTCG.

Ranije danas, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović. Pretres je završen oko 19 časova. U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gde su i prostorije Prve banke. Aco Đukanović je većinski vlasnik Prve banke. Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, potvrđeno je RTCG.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Crna Gora na nogama: Nakon opsadnog stanja u Podgorici, pretres imovine brata Mila Đukanovića i u Nikšiću

Crna Gora na nogama: Nakon opsadnog stanja u Podgorici, pretres imovine brata Mila Đukanovića i u Nikšiću

Blic pre 7 sati
Završen pretres stana brata Mila Đukanovića u Podgorici, inspektori krenuli ka Nikšiću

Završen pretres stana brata Mila Đukanovića u Podgorici, inspektori krenuli ka Nikšiću

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Milo ĐukanovićĐukanovićPodgoricaTužilaštvoVuk Karadžić

Politika, najnovije vesti »

Ko su kandidati na izbornoj listi „Ujedinjeni za Sevojno“

Ko su kandidati na izbornoj listi „Ujedinjeni za Sevojno“

Ozon press pre 3 sata
Pretres imovine Aca Đukanovića i u Nikšiću

Pretres imovine Aca Đukanovića i u Nikšiću

Insajder pre 4 sati
Novi Sad nije samo mesto zločina, već i epicentar pobune

Novi Sad nije samo mesto zločina, već i epicentar pobune

Radar pre 4 sati
Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne tražimo pravo veta, već prijem u jedinstveno tržište i Šengensku zonu"…

Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne tražimo pravo veta, već prijem u jedinstveno tržište i Šengensku zonu"

Blic pre 4 sati
Milošu Pleskoviću, optuženom za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“, smanjena kazna sa 15 na 10 godina…

Milošu Pleskoviću, optuženom za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“, smanjena kazna sa 15 na 10 godina zatvora

Danas pre 4 sati