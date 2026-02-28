Pretres imovine Aca Đukanovića i u Nikšiću

Policija večeras pretresa kuću koja je u vlasništvu Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Mila Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, prenosi RTCG.

Ranije danas, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović. Pretres je završen oko 19 časova. U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gde su i prostorije Prve banke. Aco Đukanović je većinski vlasnik Prve banke. Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, potvrđeno je RTCG.