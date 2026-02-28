Jokić ponovo preuzeo ulogu trenera! Pogledajte kako Srbin "zavodi red" tokom tajm-auta! Niko ne sme da pisne dok Nikola priča! (video)

Kurir pre 46 minuta
Jokić ponovo preuzeo ulogu trenera! Pogledajte kako Srbin "zavodi red" tokom tajm-auta! Niko ne sme da pisne dok Nikola priča…

Na jednom tajm-autu Nikola Jokić je preuzeo ulogu trenera.

Bolan poraz doživeli su Nagetsi prethodne noći. Drugi put u sezoni Oklahoma je nadigrala Denver i učvrstila sa na liderskoj poziciji na Zapadu. Ovaj put, Tanderi su slavili na svom terenu, posle produžetka, rezultatom 127:121. Nagetsima nije pomogla ni sjajna partija Nikole Jokića, koji je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom. Zabeležio je 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija. Bio je aktivan i na klupi tokom tajm-auta Somborac. Bodrio je saigrče, davao
