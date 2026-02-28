Prazno nebo nad Bliskim istokom: Vazdušni prostor iznad Irana pust, nema komercijalnih letova (foto)

Vazdušni prostor iznad Irana prazan je od jutros, a trenutno, kako se vidi na sajtu Flight radar, letova nema ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina...

Pošto su počeli napadi Izraela i Amerike na Iran, nebo iznad Irana potpuno je prazno. Sada, kako se vidi na mapi sajta Flight radar, letova nema ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina, dok se u iznad Izraela trenutno nalaze samo tri američka vojna aviona za dopunu goriva. Jedan od njih, avion američke vojske, trenutno je najpraćeniji let na čitavom svetu i njegovu putanju prati skoro 55.000 ljudi putem ovog sajta. Izrael i SAD započele su jutros