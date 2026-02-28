Ukrali bakarne kablove u vrednosti od 1.285.000 dinara: dve osobe provalile u kinesku kompaniju u Boru

Policija će podneti krivičnu prijavu protiv dve osobe iz Bora zbog sumnje da su iz jedne kineske firme ukrali bakarne kablove vredne 1.285.000 dinara, saopštila je lokalna policijska uprava.

U saopštenju se E. A. (21) i M. P. (31) terete da su izvršili "tešku krađu". "Sumnjiče se da su, tokom noći između 19. i 20. februara, ušli kroz otključanu kapiju u krug jedne kineske firme i ukrali bakarne kablove čija se vrednost procenjuje na oko 1.285.000 dinara, koje su, kako se sumnja, potom prodali", dodaje se. Krivična prijava protiv osumnjičenih biće podneta u redovnom postupku, navela je policijska uprava u Boru.