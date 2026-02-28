Ajatolah Ali Hamnei je mrtav?! Oglasili se izraelski mediji - nepoznata sudbina vrhovnog vođe Irana

Mondo pre 29 minuta  |  Uroš Matejić
Ajatolah Ali Hamnei je mrtav?! Oglasili se izraelski mediji - nepoznata sudbina vrhovnog vođe Irana

Postoje "sve jači pokazatelji" da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u prvoj talasnoj fazi američkih i izraelskih napada danas ujutru, tvrde izvori, a preneo je Dejli mejl.

Izraelski medij "Channel 12" javlja da su neimenovani izraelski izvori otkrili da postoje velik šanse da je vođa ili ubijen tokom jutrošnjih vazdušnih udara, ili je "barem povređen". Zvaničnici su ranije saopštili da su napadi naneli "veoma značajnu štetu" vrhu iranskog režima i njegovim vojnim komandantima. Hamnei se od jutra, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad na Iran, nije javno oglašavao. Izraelski izvori tvrde da je predsednik Donald Tramp u prvoj
