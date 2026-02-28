Avion pun para se srušio na prometni put, veliki broj mrtvih: Ljudi se tuklu za novčanice, rasterivala ih vojska (Video)

Avion je prevozio nove novčanice iz Santa Kruza kada je, prema rečima ministra odbrane zemlje Marsela Salinasa, "sleteo i skrenuo sa piste" pre nego što je završio na obližnjem polju, preneo je Sky News.

Nije jasno da li su poginule osobe bile u avionu ili su se nalazile u automobilima koji su se našli na putu nesreće. Aviation Safety Network navodi da je u avionu bilo šest članova posade, kao i da je povređeno "najmanje 30 osoba". Prema podacima za koje za sada nema zvanične potvrde, u nesreći je učestvovao avion C-130H vojne oznake FAB 81 iz sastava 710. eskadrile 71. transportne vazduhoplovne grupe FAB. Stotine ljudi su pokušavale da sakupe razbacane novčanice,