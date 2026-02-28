Avion pun para se srušio na prometni put, veliki broj mrtvih: Ljudi se tuklu za novčanice, rasterivala ih vojska (Video)

Mondo pre 46 minuta  |  Jovana Radovanović
Avion pun para se srušio na prometni put, veliki broj mrtvih: Ljudi se tuklu za novčanice, rasterivala ih vojska (Video)

Avion je prevozio nove novčanice iz Santa Kruza kada je, prema rečima ministra odbrane zemlje Marsela Salinasa, "sleteo i skrenuo sa piste" pre nego što je završio na obližnjem polju, preneo je Sky News.

Nije jasno da li su poginule osobe bile u avionu ili su se nalazile u automobilima koji su se našli na putu nesreće. Aviation Safety Network navodi da je u avionu bilo šest članova posade, kao i da je povređeno "najmanje 30 osoba". Prema podacima za koje za sada nema zvanične potvrde, u nesreći je učestvovao avion C-130H vojne oznake FAB 81 iz sastava 710. eskadrile 71. transportne vazduhoplovne grupe FAB. Stotine ljudi su pokušavale da sakupe razbacane novčanice,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Broj žrtava u padu bolivijskog vojnog aviona porastao na 20

Broj žrtava u padu bolivijskog vojnog aviona porastao na 20

RTV pre 11 minuta
Srušio se vojni avion: Najmanje 20 mrtvih FOTO/VIDEO

Srušio se vojni avion: Najmanje 20 mrtvih FOTO/VIDEO

B92 pre 31 minuta
Srušio se avion koji prevozio nove novčanice, ljudi ginuli skupljajući novac

Srušio se avion koji prevozio nove novčanice, ljudi ginuli skupljajući novac

Politika pre 11 minuta
Transportni avion pun novca pao na put: Ljudi se tukli za novčanice, najmanje 15 poginulih u Boliviji

Transportni avion pun novca pao na put: Ljudi se tukli za novčanice, najmanje 15 poginulih u Boliviji

Aero.rs pre 1 sat
Pad aviona u Boliviji koji je prevozio novac – stotine ljudi ometalo spasavanje, najmanje 20 poginulih

Pad aviona u Boliviji koji je prevozio novac – stotine ljudi ometalo spasavanje, najmanje 20 poginulih

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael saopštio da je izveo preventivne vojne udare na Iran, proglašeno vanredno stanje u celoj zemlji

BLOG UŽIVO: Izrael saopštio da je izveo preventivne vojne udare na Iran, proglašeno vanredno stanje u celoj zemlji

Insajder pre 11 minuta
Izrael pokrenuo napad na Iran – eksplozije u Teheranu; Iran: Odgovor će biti razarajući

Izrael pokrenuo napad na Iran – eksplozije u Teheranu; Iran: Odgovor će biti razarajući

RTV pre 6 minuta
Izrael i SAD bombarduju Iran

Izrael i SAD bombarduju Iran

Dojče vele pre 20 minuta
Izrael napao Iran: Eksplozije u Teheranu, Tel Aviv proglasio vanredno stanje (VIDEO)

Izrael napao Iran: Eksplozije u Teheranu, Tel Aviv proglasio vanredno stanje (VIDEO)

Danas pre 11 minuta
Izrael pokrenuo napad na Iran – eksplozije u Teheranu, sirene širom Izraela

Izrael pokrenuo napad na Iran – eksplozije u Teheranu, sirene širom Izraela

RTS pre 11 minuta