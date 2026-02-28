"Da mu uramite sliku i ljubite jer hleba ne bi imali da jedete": Slavni nikad oštriji u dokumentarcu o Saši Popoviću

Prvog marta navršiće se godinu dana od kako nas je napustio osnivač Granda, estradni mag i muzičar Saša Popović, a porodica je danas, 28. marta održala prvi godišnji pomen.

Na Novom bežanijskom groblju okupio se i manji deo estrade. Inače, u subotu i nedelju, odnosno 28. februara i 1. marta prikazaće se prvi i drugi deo dokumentarca "Sale" u kom će više biti reči o Popovićevom životu, a pored porodice, u filmu će govoriti i njegovi prijatelji sa estrade - Dejan Ćirković Ćira, Lepa Brena, Žika Jakšić, Jelena Karleuša, Ceca, Mili i mnogi drugi. Jedna od prvih govornica bila je njegova kuma Lepa Brena koja danas nije bila na pomenu jer