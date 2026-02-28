Nikola Jokić pobesneo, hteo da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Ne da Nikola Jokić na sebe! Srpski košarkaš je imao sjajan meč u duelu sa Oklahomom gde je Denver na kraju izgubio posle produžetka.

Ipak više se priča o njegovom okršaju sa Lugencom Dortom nego o košarci posle ove utakmice. Kanadski košarkaš je poznat kao defanzivni specijalac Oklahome i od 2019. godine je u NBA u timu aktuelnog šampiona. Sada je u četvrtom minutu četvrte četvrtine udario Jokića na kvarno. Sačekao je srpskog centra posle jednog skoka i postavio se da ga namerno udari kukom. Kada je sudija to video, a dok se Jokić još uvek valjao po podu posle pada Dort je bio dovoljno