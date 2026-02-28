Nikola Jokić pobesneo, hteo da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Mondo pre 8 minuta  |  Nikola Lalović
Nikola Jokić pobesneo, hteo da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Ne da Nikola Jokić na sebe! Srpski košarkaš je imao sjajan meč u duelu sa Oklahomom gde je Denver na kraju izgubio posle produžetka.

Ipak više se priča o njegovom okršaju sa Lugencom Dortom nego o košarci posle ove utakmice. Kanadski košarkaš je poznat kao defanzivni specijalac Oklahome i od 2019. godine je u NBA u timu aktuelnog šampiona. Sada je u četvrtom minutu četvrte četvrtine udario Jokića na kvarno. Sačekao je srpskog centra posle jednog skoka i postavio se da ga namerno udari kukom. Kada je sudija to video, a dok se Jokić još uvek valjao po podu posle pada Dort je bio dovoljno
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Jokić pobesneo zbog prljavog poteza - nastao opšti haos na terenu! Srbinu pao mrak na oči, hteo fizički da se obračuna sa…

Jokić pobesneo zbog prljavog poteza - nastao opšti haos na terenu! Srbinu pao mrak na oči, hteo fizički da se obračuna sa rivalom, zakuvalo se žestoko!

Kurir pre 48 minuta
Nikola Jokić posle frke izgubio od Oklahome: hteo da tuče provokatora, pa pao u produžetku

Nikola Jokić posle frke izgubio od Oklahome: hteo da tuče provokatora, pa pao u produžetku

Mondo pre 28 minuta
Uzalud Jokićev tripl-dabl, Oklahoma posle produžetka savladala Denver

Uzalud Jokićev tripl-dabl, Oklahoma posle produžetka savladala Denver

RTS pre 28 minuta
Monstruozan tripl-dabl Jokića, produžetak i bolan poraz Nagetsa! Prljavi potezi, sramne provokacije i nova pobeda Tandera! Meč…

Monstruozan tripl-dabl Jokića, produžetak i bolan poraz Nagetsa! Prljavi potezi, sramne provokacije i nova pobeda Tandera! Meč o kome će se dugo pričati!

Kurir pre 18 minuta
Šej gađao Jokića, burno reagovao pa dobio tehničku! Srbin odmah protestvovao, jedna stvar je bila veoma čudna!

Šej gađao Jokića, burno reagovao pa dobio tehničku! Srbin odmah protestvovao, jedna stvar je bila veoma čudna!

Telegraf pre 48 minuta
Monstruozna partija Jokića, Nikola došao do tripl-dabla, pa odveo Denver u produžetke protiv Šeja i Oklahome

Monstruozna partija Jokića, Nikola došao do tripl-dabla, pa odveo Denver u produžetke protiv Šeja i Oklahome

Telegraf pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAKanadaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Kecmanović bez finala u Akapulku, Koboli bolji posle tri seta

Kecmanović bez finala u Akapulku, Koboli bolji posle tri seta

RTS pre 8 minuta
Nikola Jokić pobesneo, hteo da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Nikola Jokić pobesneo, hteo da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Mondo pre 8 minuta
Ostvario pobedu karijere, imao nikad čudniju situaciju u meču, sad Srbin izgubio od čoveka koji obožava Novaka

Ostvario pobedu karijere, imao nikad čudniju situaciju u meču, sad Srbin izgubio od čoveka koji obožava Novaka

Telegraf pre 8 minuta
Počinje 25. kolo Superlige - beogradski derbi u Humskoj, Zvezda u nedelju na "Čika Dači"

Počinje 25. kolo Superlige - beogradski derbi u Humskoj, Zvezda u nedelju na "Čika Dači"

RTS pre 23 minuta
Jokić pobesneo zbog prljavog poteza - nastao opšti haos na terenu! Srbinu pao mrak na oči, hteo fizički da se obračuna sa…

Jokić pobesneo zbog prljavog poteza - nastao opšti haos na terenu! Srbinu pao mrak na oči, hteo fizički da se obračuna sa rivalom, zakuvalo se žestoko!

Kurir pre 48 minuta