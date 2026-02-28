Otkrivamo kako se ponašala Karleuša na pomenu: Potpuno iskulirala bivšu drugaricu dok je razgovarala sa njim

Pevačica Jelena Karleuša nije bila raspoložena ni da se javi, ali ni da razgovara sa nekadašnjom prijateljicom Marijom Šerifović na pomenu Saši Popoviću.

Naime, Marija je došla pre nje na Novom bežanijsko groblje, a kada se pojavila i Karleuša, njih dve su se međusobno potpuno ignorisale. Pogledajte fotografije Jelene Karleuše: Nakon opela koje je služilo dva sveštenika, pevačice su se uputile svojim kućama. Kako navodi naš izvor, Jelena je stajala i razgovarala sa Draganom Stojkovićem Bosancem i Džidžom, dok je Marija nemo prošla pored njih. Podsetimo, Saša Popović, kreativni direktor Granda, preminuo je 1. marta
