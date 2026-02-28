Jedna osoba privedena u Parku Ušće, građani pokušali da prođu kroz kordon - bajkeri blokirali raskrsnicu

Jedna osoba je privedena u Parku Ušće pošto je grupa građana došla do ulaska na gradilište gde je planirana izgradnja akvarijuma.

Ulazak na ograđeno gradilište čuva kordon policije. Kako javlja reporter N1, protest je dobio nastavak kada se na raskrsnici Bulevara Nikole Tesle i Aleksinačkih rudara pojavila veća grupa bajkera. Kako je javio reporter N1, tek pošto su studenti sa kamiona poručili da je sa govorima gotovo jedan deo građana se zaputio ka ulasku u gradilište i pokušao da prođe kroz kordon policije. Brzo su reagovali i redari skupa koji su se postavili između gradova i policije.