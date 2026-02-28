Jedna osoba privedena u Parku Ušće, građani pokušali da prođu kroz kordon - bajkeri blokirali raskrsnicu

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Jedna osoba privedena u Parku Ušće, građani pokušali da prođu kroz kordon - bajkeri blokirali raskrsnicu

Jedna osoba je privedena u Parku Ušće pošto je grupa građana došla do ulaska na gradilište gde je planirana izgradnja akvarijuma.

Ulazak na ograđeno gradilište čuva kordon policije. Kako javlja reporter N1, protest je dobio nastavak kada se na raskrsnici Bulevara Nikole Tesle i Aleksinačkih rudara pojavila veća grupa bajkera. Kako je javio reporter N1, tek pošto su studenti sa kamiona poručili da je sa govorima gotovo jedan deo građana se zaputio ka ulasku u gradilište i pokušao da prođe kroz kordon policije. Brzo su reagovali i redari skupa koji su se postavili između gradova i policije.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

(Foto) Građani koji se protive izgradnji akvarijuma protestovali kod Parka Ušće, uz prisustvo jakih policijskih snaga

(Foto) Građani koji se protive izgradnji akvarijuma protestovali kod Parka Ušće, uz prisustvo jakih policijskih snaga

Newsmax Balkans pre 1 sat
Protest kod Parka "Ušće" na Novom Beogradu: Saobraćaj obustavljen (foto, video)

Protest kod Parka "Ušće" na Novom Beogradu: Saobraćaj obustavljen (foto, video)

Blic pre 2 sata
Završen protest u Parku Ušće u Novom Beogradu, policija privela jednu osobu

Završen protest u Parku Ušće u Novom Beogradu, policija privela jednu osobu

Novi magazin pre 3 sata
Studenti i građani protestovali su kod Parka Ušće protiv izgradnje akvarijuma, prisutne i jake policijske snage (FOTO)

Studenti i građani protestovali su kod Parka Ušće protiv izgradnje akvarijuma, prisutne i jake policijske snage (FOTO)

Insajder pre 6 sati
Protest na Ušću: Policija svuda, jedna osoba privedena

Protest na Ušću: Policija svuda, jedna osoba privedena

Vreme pre 5 sati
Protest zbog izgradnje akvarijuma uz jake policijske snage, privedena jedna osoba, bajkeri blokirali raskrsnicu (FOTO, VIDEO)

Protest zbog izgradnje akvarijuma uz jake policijske snage, privedena jedna osoba, bajkeri blokirali raskrsnicu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 6 sati
Građani i studenti održali protest u Parku Ušće, bile prisutne jake snage policije

Građani i studenti održali protest u Parku Ušće, bile prisutne jake snage policije

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaTwitterTesla

Društvo, najnovije vesti »

VJT: Saslušan Čedomir Stojković, tužilaštvo zatražilo pritvor

VJT: Saslušan Čedomir Stojković, tužilaštvo zatražilo pritvor

Danas pre 2 minuta
Novu zgradu „zalepili“ kraj Petrove crkve: Stručnjaci o objektu zbog kojeg bi mogla da izgubi status UNESKO-a

Novu zgradu „zalepili“ kraj Petrove crkve: Stručnjaci o objektu zbog kojeg bi mogla da izgubi status UNESKO-a

Danas pre 32 minuta
Znate li razliku između auto-puta i moto-puta? Ova pravila moraju da znaju svi vozači pre nego što krenu na put

Znate li razliku između auto-puta i moto-puta? Ova pravila moraju da znaju svi vozači pre nego što krenu na put

Blic pre 12 minuta
Zašto diktatura nije zvanična

Zašto diktatura nije zvanična

Danas pre 1 sat
Studenti su pobedili radikalski „bal vampira“: Dnevnik novinarke Danasa Radmile Radosavljević

Studenti su pobedili radikalski „bal vampira“: Dnevnik novinarke Danasa Radmile Radosavljević

Danas pre 2 sata