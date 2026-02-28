"Park prijateljstva, ne investitora, ne damo Ušće": Studenti pozvali na protest zbog izgradnje akvarijuma

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
"Park prijateljstva, ne investitora, ne damo Ušće": Studenti pozvali na protest zbog izgradnje akvarijuma

Studenti u blokadi pozvali su na protest kod beogradskog parka Ušće, danas, pod nazivom "Park prijateljstva, ne investitora" a zbog najavljene izgradnje javnog akvarijuma na tom mestu. "Park prijateljstva, ne investitora.

Ne damo Ušće, vidimo se u subotu", napisali su studenti na Instagramu, te naveli da je početak protesta zakazan za 13h. Objavili su, 26. februara i da javno staju u odbranu parka Ušće i da se suprotstavljaju projektu "Beogradski akvarijum", koji predviđa izgradnju akvarijuma na javnoj zelenoj površini u okviru najvećeg beogradskog parka. U objavi su napisali i da "izgradnja akvarijuma u parku Ušće predstavlja ozbiljan problem za lokalni ekosistem i uvod u
